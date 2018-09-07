В доме Скрипалей военные начали дезактивацию следов "Новичка"

Решение о том, будет ли дом снесен или нет, еще не принято

В Солсбери в доме экс-разведчика Сергея Скрипаля военные начали процесс очистки от следов нервно-паралитического вещества "Новичок", передает The Guardian,

Работы по обеззараживанию ведутся под руководством Департамента по окружающей среде, продовольствию и сельским делам.

Очистка дома и прилегающих территорий может занять от нескольких дней до нескольких месяцев.

По данным издания, устранение следов загрязнения будет "тщательным и кропотливым", но, насколько это возможно, с наименьшими разрушениями. В частности, решение о том, будет ли дом снесен или нет, еще не принято.

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"Мы придерживаемся кропотливого и тщательного подхода, чтобы убедиться в полной безопасности всех мест", – сообщил источник издания.

Программа обезвреживания последствий использования "Новичка" включает в себя подготовительные работы, перенос загрязненных поверхностей в специальный контейнер, финальное исследования помещение на наличие опасных веществ.

Напомним, что постпредставитель США при ООН Никки Хейли призвала Россию выдать Британии подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль.

Также ранее сообщалось, что Великобритания намеревалась ознакомить Совет Безопасности ООН с новыми доказательствами по "делу Скрипаля".