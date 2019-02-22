В дорогом ресторане Испании женщина отравилась грибами и умерла

Женщина отмечала в ресторане RiFF в Валенсии день рождения мужа вместе со всей семьей

Фото: Pixabay

В дорогом ресторане Испании женщина отравилась грибами и умерла //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/f3a/430/5c6f3a4303b29.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/f3a/430/5c6f3a4303b29.jpg 2019-02-22T03:45:00+02:00 Евросоюз Женщина отмечала в ресторане RiFF в Валенсии день рождения мужа вместе со всей семьей

В одном из ресторанов со звездой Мишлен, который находится в испанской Валенсии, посетительница отравилась блюдом с грибами и умерла. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Сообщается, что женщина отмечала в ресторане RiFF в Валенсии день рождения мужа вместе со всей семьей. Вернувшись домой из заведения, она плохо себя почувствовала и умерла на следующее утро.

Предварительно, она отравилась блюдом с грибами. Речь идет о сморчках съедобных, также известных как "настоящие сморчки", которые содержат токсин гидразин, поэтому нуждаются в правильном приготовлении.

Кроме того, в тот вечер схожие признаки отравления проявились еще у 11 посетителей ресторана, в том числе у 46-летнего мужа и 10-летнего сына погибшей. Сейчас ресторан закрыт в связи с расследованием несчастного случая.

По данным издания, полиция рассматривает несколько причин случившегося – грибы могли приготовить неправильно или подать вместо них ложные сморчки, которые остаются ядовитыми после термической обработки.

Также женщина могла умереть от удушья, захлебнувшись рвотой, поэтому обстоятельства смерти еще выясняются. Судьба ресторана и его поваров будет известна только после вскрытия.

Отмечается, что RiFF открылся в 2001 году и заработал свою первую звезду Мишлен в 2009 году.

Шеф-повар ресторана RiFF Бернд Кнеллер принес семье покойной глубочайшие соболезнования и сказал, что решил закрыть ресторан.

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