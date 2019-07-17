В ДТП под Варшавой погиб водитель-украинец
Водитель автомобиля Mazda съехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком
В Польше произошла авария с участием гражданина Украины. В городке Юзефув недалеко от Варшавы украинский водитель съехал на встречную полосу и столкнулся с цементовозом.
Об этом пишет Польское радио.
Трагическое событие произошло на пути из Отвоцк в Варшаву. "Водитель автомобиля Mazda съехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком. В результате полученных травм водитель погиб на месте", – сказал спикер уездного коменданта полиции в Отвоцк Данель Нездрапа.
Как сообщается, водитель цистерны, перевозивший 27 тонн цемента, был трезв. На место ДТП прибыл прокурор. Полиция установила управления движением, пропуская автомобили в обоих направлениях попеременно.
Напомним, что, по данным Патрульной полиции Украины, за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 1331 человек.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
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