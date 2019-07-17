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В ДТП под Варшавой погиб водитель-украинец

17 июля, 23:45

Водитель автомобиля Mazda съехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком

Фото: Shutterstock/Rafał Olechowski

В Польше произошла авария с участием гражданина Украины. В городке Юзефув недалеко от Варшавы украинский водитель съехал на встречную полосу и столкнулся с цементовозом. 

Об этом пишет Польское радио.

Трагическое событие произошло на пути из Отвоцк в Варшаву. "Водитель автомобиля Mazda съехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком. В результате полученных травм водитель погиб на месте", – сказал спикер уездного коменданта полиции в Отвоцк Данель Нездрапа.

Как сообщается, водитель цистерны, перевозивший 27 тонн цемента, был трезв. На место ДТП прибыл прокурор. Полиция установила управления движением, пропуская автомобили в обоих направлениях попеременно.

Напомним, что, по данным Патрульной полиции Украины, за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 1331 человек.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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Тег авария, ДТП, Польша, водитель

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Источник:

Польское радио

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