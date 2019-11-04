В ДТП в Польше серьезно пострадал украинец: подробности

По предварительным данным, автомобиль марки Volkswagen Passat, по неизвестным пока причинам, съехал с дороги и врезался в придорожное дерево

ДТП. Фото: Полтавщина

В Польше, где недавно двое украинцев погибли в дорожно-транспортных происшествиях, произошел новый инцидент. Так, в результате ДТП в Кемпински уезде Великопольского воеводства погибли двое поляков, а украинец получил тяжелые травмы. Об этом сообщила полиция в городе Кемпно, передает "Польское радио".

По предварительным данным, автомобиль марки Volkswagen Passat, по неизвестным пока причинам, съехал с дороги и врезался в придорожное дерево.

В результате аварии на месте погибли два человека – 31-летний водитель и 39-летний пассажир, оба были поляками. Третье лицо – это 21-летний гражданин Украины, которого в очень тяжелом состоянии перевезли вертолетом в больницу в Кемпне.

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Напомним, 27 октября в Польше вблизи села Шероновице произошло ДТП с участием микроавтобуса, на котором путешествовали граждане Украины. Транспортное средство с семью пассажирами сошло с дороги и врезалось в остановку, после чего перевернулось. Водитель объяснил на месте, что транспорт неожиданно подскочил. Три человека госпитализированы.

Как мы писали ранее, в Чехии произошло ДТП с участием украинцев. Так, микроавтобус, в котором находились 12 пассажиров, слетел с дороги и перевернулся на крышу. В аварии 10 человек получили травмы – три женщины и семеро мужчин.

Кроме того, 19 октября в Венгрии автобус с украинцами попал в ДТП: 10 пострадавших. По информации полиции, водитель микроавтобуса Mercedes из-за превышения скорости не справился с управлением, на перекрестке съехал на обочину и врезался в дерево.

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