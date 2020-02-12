В двух почтовых отделениях в Нидерландах прогремели взрывы: подробности и фото

В полиции считают, что сдетонировали посылки со взрывчаткой

В Нидерландах, где ранее задержали подозреваемого в нападении с ножом в центре Гааги, полиция сообщила о новом инциденте. Два взрыва прогремели утром в среду,12 февраля, в почтовых отделениях в городах Амстердам и Керкраде в Нидерландах.

По данным правоохранительных органов, один взрыв произошел в почтовом отделении офисного здания в Амстердаме в районе 8-ми утра. "Возможной причиной является посылка со взрывчаткой, – говорится в сообщении. - В результате взрыва никто не пострадал".

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На месте работают различные подразделения полиции.

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Второй взрыв произошел на сортировочном пункте почты в городе Керкраде. "Никто не пострадал, – отметили блюстители порядка. - Все люди из здания эвакуированы, для проведения расследования на место прибыли сотрудники подразделения по работе с взрывными устройствами".

В прошлом месяце посылки со взрывчатками были доставлены в различные компании в Амстердаме, Роттердаме, Утрехте и Маастрихте. Ни одна из тех посылок не сдетонировала. Полиции пока не удалось установить, кто стоял за их рассылкой.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах официально стартовал сезон тюльпанов.

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