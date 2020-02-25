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В двух странах мира полностью побороли коронавирус

25 февраля, 11:31

Французские и вьетнамские власти сообщили обнадеживающие новости

Власти двух стран – Франции и Вьетнама – сообщают о прекращении распространения нового коронавируса COVID-19.

В частности, во Франции, которая в январе стала первой европейской страной, где обнаружили опасную инфекцию, в целом, заразились 13 человек – из них 12 вылечились, а один умер, сообщил телеканал BFMTV, ссылаясь на министра здравоохранения Оливье Верана.

"На территории Франции больше нет случаев заболевания ... вирус больше не распространяется. Последний пациент, который был госпитализирован в Лионе, вылечился. Он больше не заразен и поэтому смог вернуться домой", – сказал глава французкого Минздрава 24 февраля.

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На следующий день аналогичные новости поступили из Вьетнама – в Министерстве здравоохранения страны утверждают, что все 16 инфицированных, включая трехмесячную девочку, полностью выздоровели и покинули инфекционные больницы.

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Также отмечается, что во Вьетнаме не было зарегистрировано новых заражений с 13 февраля, поэтому в здравоохранительном ведомстве констатировали: распространение коронавируса удалось взять под контроль.

Напомним, что главным средоточием коронавируса остается Китай, где с декабря число жертв составило 2,663 тыс. человек, а всего было зарегистрировано 77,658 тыс. случаев заболевания.

Больше о масштабах распространения коронавируса и состоянии зараженных украинцев читайте в спецтеме "Коронавирус проник в 34 страны: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения" на сайте "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Вьетнам Франция коронавирус

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