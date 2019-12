В Эгейском море терпит бедствие грузовое судно: украинский экипаж эвакуировали

Видео: youtube.com/channel/Πολεμική Αεροπορία

Сухогруз NEW LEO (бывший AKVILE), принадлежащий одесской компании, терпит бедствие в Эгейском море.

Как отмечается в сообщении пресс-центра береговой охраны Греции, сигнал SOS судно подало утром 4 декабря, примерно в 4:00.

Об этом пишет Думская.

Балкер с грузом стали шел под флагом Либерии в турецкий Гемлик. Между островами Лесбос и Скирос он попал в шторм. В результате смещения груза судно опасно накренилось, и капитан был вынужден запросить помощь.

Греческие власти выслали в район происшествия несколько кораблей и три вертолета, которые эвакуировали 14 членов экипажа — граждан Украины (по всей видимости, все они жители Одесской области). Их доставили в центр здоровья острова Скирос.

Опустевший сухогруз пока дрейфует. Возле него находится спасательное судно PANTOKRATOR.

Судовладелец и оператор NEW LEO – компании NEW LEO LTD и ООО "Престиж". Они зарегистрированы в Одессе, на Люстдорфской дороге, 140а.

Также сообщалось, что в Одессе водолазы провели операцию по спасению моряков из экипажа терпящего бедствие танкера "Делфи" под флагом Румынии.

Напомним, судно Bourbon Rhode, среди членов экипажа которого находились 10 граждан Украины, исчезло в Атлантическом океане на расстоянии около 1200 морских миль от Мартиники (Заморский департамент Франции) из-за шторма 26 сентября. В результате спасательной операции удалось спасти только несколько человек.

