В Елисейском дворце начался рабочий завтрак мировых лидеров

Сегодня, 15:38

Лидеры государств уже посетили церемонию у Триумфальной арки в Париже

Фото: AFP
Фото: AFP

Во Франции, где прошли торжества, посвященные 100-летию окончания Первой мировой войны, в Праздничном зале Елисейского дворца начался рабочий завтрак мировых лидеров.

За одним столом собрались президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин, а также глава Франции Эммануэль Макрон с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

По завершении завтрака лидеры отправятся на пленарное заседание Парижского форума мира.

Напомним, в воскресенье, 11 ноября, в Париже начались торжества, посвященные 100-летию окончания Первой мировой войны.

В столицу Франции приехали президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, президент Литвы Даля Грибаускайте и многие другие политики. Возле Елисейского дворца их встретил президент Франции Эммануэль Макрон со своей супругой.

А президент России Владимир Путин прибыл к Триумфальной арке Парижа последним из иностранных гостей, и сразу после его прибытия начались торжества. Эксперты рассказали, с чем это может быть связано
Франция, Париж, встреча, лидеры, первая мировая
Источник:

ТАСС

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