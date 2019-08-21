В ЕС четко ответили на предложение Трампа продать Гренландию Соединенным Штатам

Еврокомиссия полностью принимает и поддерживает позицию, которая была выражена премьер-министром Дании

/ Фото: AFP

Еврокомиссия не поддержала идею передачи Данией Гренландии в бессрочную аренду Соединенным Штатам. Об этом сообщила в среду на брифинге в Брюсселе представитель Европейской комиссии Наташа Берто.

"По проблеме Гренландии Еврокомиссия полностью принимает и поддерживает позицию, которая была выражена премьер-министром Дании и правительством Гренландии", – сказала она.

Правительство Дании и руководство ее автономии — Гренландии – ранее высказались, что не намерены идти на эту сделку.

Отметим, визит президента США Дональда Трампа в Данию, который был запланирован на 2–3 сентября, отменен. Об этом сообщил американский телеканал NBC со ссылкой на свои источники в Белом доме. По их данным, в настоящий момент поездка президента в Данию отменена.

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Во вторник Трамп сообщил в Twitter, что отложил запланированную встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен из-за ее отказа обсуждать продажу Соединенным Штатам Гренландии.

Напомним, ранее издание The Wall Street Journal сообщило о заинтересованности Трампа в покупке Гренландии Соединенными Штатами. В начале прошлого века США уже приобрели другую датскую колонию, которая ныне именуется Американскими Виргинскими островами.

В воскресенье американский лидер подтвердил, что Соединенные Штаты могли бы быть заинтересованы в приобретении Гренландии. Как заметил Трамп, "по своей сути это крупная сделка по приобретению недвижимости".

В ответ на это некоторые датские политики назвали подобную информацию всего лишь неудачной шуткой, выразив уверенность, что правительство подобного не допустит.

А вот официальный Копенгаген действительно заверил Вашингтон в том, что не станет продавать США самый крупный остров на планете.

Напомним, ранее издание The Wall Street Journal сообщило о заинтересованности Трампа насчет покупки Гренландии Соединенными Штатами. В начале прошлого века США уже приобрели другую датскую колонию, которая ныне именуется Американскими Виргинскими островами.

Впрочем, как мы уже писали, некоторые датские политики посчитали слухи о желании Америки купить Гренландию всего лишь неудачной шуткой.

Также напомним, что в конце июля экологи предупредили о приближении в сторону Гренландии волны тепла, которая может вызвать рост температуры на острове и, как следствие, ускорить таяние ледяного щита.

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