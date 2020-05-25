В ЕС еще три года назад предлагали разрабатывать вакцины от коронавирусов: что произошло

Вакцины должны быть разработаны и одобрены до возникновения вспышек заболевания

Крупные мировые фармацевтические компании еще три года назад не ответили предложение ЕС о разработке вакцин для патогенов, например, коронавирусы.

Об этом заявила The Guardian.

План Еврокомиссии подразумевал активизацию работ над вакцинами и их одобрение в рамках партнерства "Инициатива по инновационным лекарственным средствам". В совет управляющих этой инициативой входят представители Европейской комиссии и Европейской федерации фармацевтической промышленности, в работе которой принимают участие такие крупные мировые фармацевтические компании, как GlaxoSmithKline, Novartis, Pfizer, Lilly и Johnson & Johnson.

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Вакцины должны быть разработаны и одобрены до возникновения возможных вспышек заболевания, но эта идея ЕС не нашла нужной поддержки в фармацевтических компаниях.

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Издание пишет, что из-за неготовности к пандемии коронавируса в адрес фармацевтической промышленности звучат обвинения в том, что этой отрасли не удалось вывести борьбу с инфекционными заболеваниями в приоритет, ведь это не так прибыльно, чем борьба с хроническими заболеваниями.

Напомним, что сейчас клинические испытания проходят восемь вакцин, которые, возможно, подходят для борьбы с коронавирусом, но ни одна из них не дает гарантий успеха. Наиболее перспективной The Guardian называла вакцину, которую разрабатывают в Оксфордском университете, но и у нее лишь 50% шансов на то, что ее одобрят для клинического использования.

Ранее сообщалось, что вероятность успеха вакцины против коронавируса упала до 50%.

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