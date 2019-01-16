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В ЕС готовы к новым переговорам с Британией по Brexit

Сегодня, 01:43

Глава МИД Германии надеется, что парламент Британии все-таки примет соглашение

Фото: AFP
В ЕС готовы к новым переговорам с Британией по Brexit https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c3/e17/19b/5c3e1719b9a72.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c3/e17/19b/5c3e1719b9a72.jpg Евросоюз Глава МИД Германии надеется, что парламент Британии все-таки примет соглашение

Европейский Союз может провести новые переговоры с Великобританией, после того, как британский парламент 15 января отбросил соглашение с Брюсселем по Brexit. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

"Соглашение останется таким, какое оно есть. Я очень сомневаюсь, что соглашение может быть принципиально изменено. Если бы было лучшее решение, его бы уже выдвинули", – сказал он.

Маас сказал, что соглашение о выходе из ЕС - эффективный способ избежать жесткого выхода.

Лидеры ЕС ранее исключали возможность внесения значительных изменений в соглашения.

Но члены британского парламента отклонили проект соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза. Документ был подготовлен кабинетом Терезы Мэй и согласован ей с Брюсселем на саммите ЕС 25 ноября. Отклонение этого соглашения означает выход Британии из ЕС на условиях страны – так называемый жесткий Brexit.

Напомним, что в Великобритании могут провести повторный референдум о Brexit. В британский парламент на этой неделе могут внести два законопроекта для проведения нового референдума по выходу страны из Евросоюза.

Ранее сообщалось, что британские депутаты, среди которых бывшие министры из кабинета премьера Терезы Мэй, планируют взять контроль над работой парламента в свои руки. Таким образом, они фактически отстранят действующее консервативное правительство от власти.

Как известно, парламент Великобритании 15 января проведет голосование по соглашению с ЕС о Brexit, о котором с Брюсселем договорилась премьер-министр Тереза Мэй.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала отказ от Brexit "катастрофическим и непростительным подрывом доверия к демократии".

Германия, Евросоюз, Brexit, Маас

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Reuters

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