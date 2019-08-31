В ЕС готовы перенести крайнюю дату Brexit – британские СМИ

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Евросоюз склоняется к тому, чтобы отсрочить дату выхода Великобритании из состава ЕС (Brexit). Об этом сообщила в субботу газета The Daily Telegraph.

По информации издания, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что готов перенести крайний срок реализации Brexit, установленный сейчас на 31 октября, в то время как в Европейской комиссии сообщили, что продление сроков переговоров "безусловно, является возможностью". Издание называет эти сигналы, официального подтверждения которым в статье не приводится, явным смягчением позиций Евросоюза перед началом интенсивных переговоров по теме "развода" Лондона и Брюсселя, запланированных на сентябрь.

Газета отмечает, что, предлагая продлить переговоры, ЕС намерен ослабить аргументацию британского премьер-министра Бориса Джонсона. Политик, пришедший ко власти в конце июля, последовательно заявляет о том, что королевство покинет сообщество 31 октября, будь то со сделкой или без нее. Примечательно, что британские евроскептики оценивают эту ситуацию по-иному, они полагают, что намерение ЕС продлить переговоры свидетельствует о панике в Брюсселе и о том, что стратегия Джонсона приносит свои плоды.

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Отметим, Борис Джонсон утверждает, что Брюссель вряд ли пойдет на заключение выгодного Лондону соглашения об условиях выхода Великобритании из Евросоюза, если будет знать, что Brexit может быть заблокирован парламентом.

Напомним, Королева Елизавета II официально одобрила приостановку работы парламента Великобритании по запросу Джонсона. Отсрочка заседаний парламента должна вступить в силу 9–12 сентября и продлиться до 14 октября. Британский премьер при этом отверг утверждение, что данный шаг направлен на то, чтобы помешать депутатам заблокировать выход страны из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit. Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй.

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В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем – на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. После ее ухода кресло британского премьера занял Джонсон, который обещал осуществить Brexit без сделки, если Брюссель не согласится с главным требованием Лондона и не исключит из нее положение о "бэкстопе" (режим пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit).

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон по своему усмотрению сократит размер отступных за выход страны из Евросоюза с 39 до 9 млрд фунтов стерлингов в случае "жесткого" Brexit.

Кроме этого, мы сообщали: Борис Джонсон допустил, что "жесткого" Brexit можно избежать , если Евросоюз сам предложит компромиссные варианты новой сделки между Брюсселем и Лондоном. Общаясь с местными фермерами, он заверил их в государственной поддержке в случае проблем с выходом на привычные рынки после Brexit.

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