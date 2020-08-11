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В ЕС готовят важное заявление по ситуации в Беларуси

11 августа, 14:34

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Избиениями и задержаниями белорусов возмущены полмира

Пока в Минске силовики жестоко избивали демонстрантов, в Европейском Союзе начали готовить официальное заявление по ситуации в Беларуси.

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Об этом заявил в Twitter верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель

"Необходимо прекратить жестокие репрессии и аресты мирных демонстрантов в Беларуси. Белорусский народ имеет право на демократию и свободные и справедливые выборы. Внимательно отслеживаем события и работаем над ответом Евроосюза и заявлением 27 стран в рамках Совета ЕС на уровне министров иностранных дел", – заявил европейский чиновник.

Как сообщали новости "Сегодня", в ЕС уже призывают провести саммит по событиям в Беларуси. С таким предложением выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Европейские страны осудили действия белорусской власти и призвали прекратить насилие против демонстрантов.

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Напомним, после окончания выборов в Беларуси 9 августа, на которых предварительно победу отдали действующему главе государства Александру Лукашенко, вспыхнули массовые протесты. Были задержаны не менее трех тысяч человек, пострадали 39 правоохранителей и более 50 гражданских лиц, один активист погиб. На Западе и в Украине осудили жесткие действия белорусских силовиков в отношении активистов.

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Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя происходящее в Минске, сделал странное заявление. По его словам, на акциях протеста "много пьяных, обкуренных и с наркотиками". Более того, Лукашенко назвал протестующих "овцами", которыми управляют из Европы.

Все подробности в спецтеме Выборы в Беларуси

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ЕС Беларусь Жозеп Боррель

Источник: Сегодня

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