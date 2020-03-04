В ЕС коронавирус нашли у высокопоставленного чиновника

Европейское оборонное агентство (EDA) предупредило своих сотрудников о том, что один из их коллег заразился коронавирусной инфекцией.
Как сообщает Euractiv, это первый случай инфицирования чиновника Европейского союза.
В электронном письме, которое сотрудники оборонного агентства получили на рабочую почту, говорится, что в качестве меры предосторожности до 13 марта были отменены все совещания, запланированные в офисе организации.
Источник в EDA сообщил журналистам, что заразившийся вирусом чиновник на прошлой неделе вернулся из поездки в охваченную коронавирусной эпидемией Италию. 29 февраля он почувствовал недомогание, после чего результаты его анализов показали наличие COVID-19.
Также утверждалось, что он принял участие в четырехчасовом заседании, на котором участвовали около 30 чиновников из других учреждений ЕС. Но в EDA эту информацию опровергли.
"Несколько чиновников из других учреждений, с которыми он встречался, незамедлительно проинформировали", – отметили в общеевропейском ведомстве.
Кроме того, по словам источника издания, симптомы заболевания появились и у представителя военного штаба Европейской службы внешних действий, который присутствовал на совещании. Сейчас он ожидает результатов теста.
На этом фоне прочие институции ЕС приняли дополнительные меры предосторожности: от сотрудников, которые путешествовали в районы со вспышками коронавируса, потребовали не ходить в свои офисы и работать удаленно.
Напомним, что накануне коронавирус обнаружили и в Украине – житель Черновцов подхватил инфекцию во время поездки в Италию с супругой. У его жены пока что симптомов болезни не наблюдается.
Более подробно о состоянии заразившегося украинца и реакции общественности на произошедшее читайте в материале "Коронавирус уже в Украине: кто и где заразился, последние данные – онлайн" на сайте "Сегодня".
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