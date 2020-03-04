В ЕС коронавирус нашли у высокопоставленного чиновника

Европейское оборонное агентство (EDA) предупредило своих сотрудников о том, что один из их коллег заразился коронавирусной инфекцией.

Как сообщает Euractiv, это первый случай инфицирования чиновника Европейского союза.

В электронном письме, которое сотрудники оборонного агентства получили на рабочую почту, говорится, что в качестве меры предосторожности до 13 марта были отменены все совещания, запланированные в офисе организации.

Источник в EDA сообщил журналистам, что заразившийся вирусом чиновник на прошлой неделе вернулся из поездки в охваченную коронавирусной эпидемией Италию. 29 февраля он почувствовал недомогание, после чего результаты его анализов показали наличие COVID-19.

Реклама

Также утверждалось, что он принял участие в четырехчасовом заседании, на котором участвовали около 30 чиновников из других учреждений ЕС. Но в EDA эту информацию опровергли.

"Несколько чиновников из других учреждений, с которыми он встречался, незамедлительно проинформировали", – отметили в общеевропейском ведомстве.

В тренде Вакцина против коронавируса и эскалация конфликта в Сирии: главные новости недели

Кроме того, по словам источника издания, симптомы заболевания появились и у представителя военного штаба Европейской службы внешних действий, который присутствовал на совещании. Сейчас он ожидает результатов теста.

На этом фоне прочие институции ЕС приняли дополнительные меры предосторожности: от сотрудников, которые путешествовали в районы со вспышками коронавируса, потребовали не ходить в свои офисы и работать удаленно.

Напомним, что накануне коронавирус обнаружили и в Украине – житель Черновцов подхватил инфекцию во время поездки в Италию с супругой. У его жены пока что симптомов болезни не наблюдается.

Более подробно о состоянии заразившегося украинца и реакции общественности на произошедшее читайте в материале "Коронавирус уже в Украине: кто и где заразился, последние данные – онлайн" на сайте "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама