В ЕС напоминают, что заказчики убийства Гандзюк до сих пор не наказаны

В Евросоюзе подчеркивают, что активистам в Украине надо гарантировать безопасные условия

Екатерина Гандзюк / Фото: Facebook

В Европейском Союзе напоминают, что заказчики убийства активистки Екатерины Гандзюк до сих пор не наказаны.

Об этом говорится в сообщении представительства ЕС в Украине в микроблоге Twitter.

"Сегодня исполняется один год со дня смерти Екатерины Гандзюк. Как подчеркнул комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан, дело не забыто. Заказчики до сих пор не привлечены к ответственности. В Украине нужно гарантировать безопасные условия для активистов гражданского общества", – отмечают в представительстве.

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Напомним, Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, женщина получила химические ожоги более 30% тела. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых.

А 7 мая 2019 года ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении пяти фигурантов дела об убийстве активистки.

Накануне скорбной даты в СБУ рассказали о сложностях расследования.

Подробности этого страшного преступления, как проходило следствие и кто обвиняемые, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".





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