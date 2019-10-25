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В ЕС назвали условие для снятия санкций с Беларуси

25 октября, 13:16

Белорусские власти хорошо знают, при каких обстоятельствах ЕС сможет снять оставшиеся санкции

Фото: REUTERS/Yves Herman

Фото: REUTERS/Yves Herman

Евросоюз может снять остающиеся санкции с Беларуси, когда власти примут меры к решению проблем в области прав человека. Об этом глава представительства Евросоюза в Минске Дирк Шубель в интервью белорусскому порталу tut.by.

"В 2016 году Евросоюз снял почти все санкции с Беларуси. Белорусские власти хорошо знают, при каких обстоятельствах ЕС сможет снять оставшиеся санкции – когда будут предприняты меры к решению тех проблем в области прав человека, которые привели к введению этих санкций. Санкции – это не наказание, это политическая реакция Евросоюза", – сказал дипломат.

Он отметил появившуюся открытость со стороны белорусских властей для контактов ЕС с разными частями белорусского общества, чего ранее не было.

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"Но при всем при этом Евросоюз не забывает о ситуации с правами человека в Беларуси. Уверяю вас, что мы пользуемся любой возможностью для того, чтобы напомнить белорусским властям об остающихся неразрешенных вопросах и необходимости улучшения ситуации с правами человека, – сказал дипломат..

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Реджеп Эрдоган и Владимир Путин / Фото: Sergei Chirikov/Pool via REUTERS

Напомним, санкции по отношению к Беларуси впервые ввели в 2004 году. Позже Совет Европы принял дополнительные ограничительные меры в отношении лиц, причастных к нарушению международных избирательных стандартов и норм международного права в области прав человека. Эмбарго на поставки оружия было введено в 2011 году.

15 февраля 2016 года Совет принял решение отменить ограничительные меры в отношении 170 лиц и четырех компаний, при сохранении эмбарго на поставки оружия и санкций в отношении четырех лиц. Такое решение было принято исходя из шагов, предпринятых республикой для улучшения дипломатических отношений Беларусь – ЕС.

Также мы писали, что Беларусь взяла курс на улучшение отношений с ЕС и НАТО.

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Европа Беларусь санкции

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