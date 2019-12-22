В ЕС негативно отреагировали на санкции США против "Северного потока – 2"

/ Фото: nord-stream.com

В Европейском Союзе недовольны решением Соединенных Штатов Америки ввести санкции против европейских компаний, которые участвуют в реализации проекта по строительству российского газопровода "Северный поток – 2".

Об этом сообщает "Европейская правда".

В Брюсселе считают, что компании ведут законный бизнес, помогая россиянам строить газопровод.

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"ЕС принципиально выступает против введения санкций против компаний ЕС, ведущих законный бизнес", – заявил представитель Еврокомиссии.

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Как сообщали новости "Сегодня", 17 декабря Сенат США одобрил военный бюджет и санкции против "Северного потока – 2". 11 декабря и Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, в котором заложено в том числе 300 млн долларов помощи Украине. Перед этим обе палаты Конгресса одобрили включение санкций против российских газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2" в оборонный бюджет. Американский президент уже подписал документ и с 21 декабря санкции против "Северного потока – 2" вступили в силу.

В Кремле уже заявили, что такие действия США являются непосредственным нарушением международного права, недобросовестной конкуренцией и распространение своего искусственного доминирования на европейские рынки. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что "Северный поток – 2" будет запущен, несмотря на попытки Вашингтона этому помешать. В МИД РФ также официально заявили, что Москва продолжит реализовывать свои экономические проекты независимо от чьих-либо санкций. В то же время в Nord Stream 2 AG подтвердили остановку строительства "Северного потока – 2".

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