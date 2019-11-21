В ЕС обеспокоены делами против Петра Порошенко

Дональд Туск надеется, что в Украине не будут преследовать оппозицию

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В Европейском Союзе обеспокоены рядом производств ГБР в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко, считая, что политические преследования недопустимы в правовом государстве.

Председатель Европейского Совета Дональд Туск упомянул и о так называемом кассетном скандале, в котором руководитель ГБР будто бы получает инструкцию, как вести дело Порошенко. Дональд Туск отметил, что надеется на честное расследование.

"Я надеюсь, что Украина останется той страной, где правоохранительные и судебные органы уважают верховенство права, и где нет места политически мотивированным преследованиям. Любая попытка запугать представителей оппозиции будет поводом для беспокойства в Евросоюзе", – заявил председатель Европейского Совета Дональд Туск.

Напомним, что ранее в ходе рабочего визита в Хорватию для участия в Конгрессе Европейской народной партии пятый президент Украины, глава "Европейской солидарности" Петр Порошенко встретился с президентом Европейского Совета Дональдом Туском.

Петр Порошенко выразил благодарность Дональду Туску за его твердую многолетнюю и самоотверженную поддержку Украины на пути европейской интеграции.

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