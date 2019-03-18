В ЕС обеспокоены позицией США по НАТО – Минобороны Франции

Европейцы начали готовиться к тому, что делать, если они окажутся предоставленными сами себе

Фото: AFP

В ЕС обеспокоены позицией США по НАТО – Минобороны Франции //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/fd6/201/5c8fd62011df8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/fd6/201/5c8fd62011df8.jpg 2019-03-18T19:33:21+02:00 Евросоюз Европейцы начали готовиться к тому, что делать, если они окажутся предоставленными сами себе

Европейцы в связи с требованиями США повысить военные расходы обеспокоены, будут ли американские обязательства по обеспечению безопасности континента носить постоянный характер. Об этом рассказала в понедельник министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли, выступая в вашингтонском Атлантическом совете. Трансляция выступления велась на сайте организации.

"Европейцы обеспокоены по поводу того, будут ли носить обязательства США (в рамках НАТО) постоянный характер", – отметила она, говоря о требованиях Вашингтона повысить военные расходы членов альянса до 2% ВВП.

"Когда европейцы услышали в июле (прошлого) года в НАТО, что, если их расходы на оборону не увеличатся до 2% ВВП, то США кое-что предпримут, то это не успокоило их, и они начали задаваться вопросом и думать, не случится ли немыслимое", - пояснила она.

По словам Парли, европейцы начали готовиться к тому, что делать, "если они окажутся предоставленными сами себе".

Министр обороны подчеркнула, что "теперь стратегическое соперничество переходит в Азию, а Европа больше не является его главной площадкой", что "привело к появлению вопроса" о дальнейшем сотрудничестве США с европейскими странами.

Однако, продолжила глава оборонного ведомства, Париж "всецело поддерживает требование США" по повышению военных расходов. Так, во Франции данный показатель составляет около 1,82% ВВП.

Ранее сообщалось, что в 2018 году общие расходы стран-участниц НАТО на оборону выросли на 4% и достигли около триллиона долларов. Таким образом, общие расходы союзников по Североатлантическому альянсу достигли пика за последние пять лет.

Напомним, Сенат Франции подавляющим большинством голосов одобрил законопроект о военном планировании на период с 2019 по 2025 год, который предусматривает увеличение расходов на оборонный бюджет до 2% ВВП.

Отметим, президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что стремление НАТО добиться от своих членов выделения, по меньшей мере, 2% ВВП на оборону – это необходимый минимум для обеспечения безопасности.

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