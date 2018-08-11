В ЕС одобрили принятие закона о Высшем антикоррупционном суде в Украине

Принятие закона о Высшем антикоррупционном суде в Украине отвечает международным обязательствам страны и интересам ее граждан и компаний и является весьма положительным событием. Так говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы ЕС,

В заявлении также говорится, что борьба с коррупцией является "ключевым компонентом соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной". Помимо этого, акцентируется внимание на том, что необходимо соблюдать полную независимость антикоррупционных ведомств, которые должны "выполнять свои задачи без чрезмерного влияния".

Напомним, 7 июня Верховная Рада Украины во втором чтении одобрила законопроект о Высшем антикоррупционном суде.

Напомним, ранее вспыхнул новый спор по ВАКС. Активисты уверены, что топ-коррупционеры избегут наказания. По мнению общественности, в ране принятом законе оказалась правка, о которой до этого не было слышно, и она могла серьезно изменить ситуацию в борьбе с коррупционерами.

Как сообщалось, Кристин Лагард рассказывала ранее, чего МВФ ожидает от Киева. Директор-распорядитель Международного валютного фонда настаивала на восстановлении нормы о рассмотрении Антикоррупционным судом всех дел в его юрисдикции, включая апелляции на решения судов первой инстанции.