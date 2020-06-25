В ЕС назвали лекарство, которое помогает при коронавирусе

Вслед за сделанным британскими учеными "научным прорывом" в лечении коронавируса, Еврокомиссии рекомендуют одобрить первый антивирусный препарат для лечения пациентов COVID-19.

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Как сообщили на сайте Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), комитет лекарственных препаратов для человека рекомендует применять средство ремдесивир для лечения COVID-19 у взрослых и детей с 12 лет, у которых наблюдается пневмония и которые нуждаются в дополнительном кислороде.

Отмечается, что данная оценка основана на результатах исследований лекарства Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID) и других исследованиях.

В эксперименте принимали участие тысяча человек, инфицированных коронавирусом, поделенные на две группы – одной давали плацебо, а второй – ремдесивир.

Исследование показало, что пациенты, получавшие ремдесивир, выздоровели в среднем через 12 дней, по сравнению с 18 днями у пациентов, получавших плацебо.

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Впрочем, препарат не помог пациентам, у которых симптомы болезни проявились слабо – они выздоравливали через пять дней, принимая ремдесивир или плацебо. Также препарат не оказал влияния на тех пациентов, которые на момент приема были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации.

На этом фоне европейское агентство считает положительным соотношение пользы и риска при приеме ремдисивира. Однако применять его можно только в медицинских учреждениях, поскольку пациенты нуждаются в дальнейшем наблюдении функции печени и почек.

В течение недели Европейская комиссия также может дать свой вердикт насчет применения ремдисивира в ЕС.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения признала бесполезным против коронавируса антималярийный препарат гидроксихлорохин, который активно советует применять президент США Дональд Трамп.

В то же время, ВОЗ рекомендовала применять противовоспалительное средство дексаметазон при лечении тяжелобольных пациентов с COVID-19.

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