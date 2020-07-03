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В ЕС официально разрешили первое лекарство от коронавируса

3 июля, 17:05

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Еврокомиссия одобрила маркетинг американского препарата ремдесивир

Антивирусный препарат ремдесивир (Remdesivir), который ранее был рекомендован для использования против коронавирусной болезни COVID-19 в Евросоюзе, официально одобрили в странах ЕС.

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О соответствующем решении сообщили 3 июля на сайте Европейской комиссии, что делает ремдесивир первым лекарственным средством, которое было официально одобрено для терапии коронавирусных больных на уровне Евросоюза.

В Еврокомиссии признали, что в условиях чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения разрешение выдавалось по ускоренной процедуре, на которую ушло всего за семь дней вместо обычных 67 дней.

"Выданное сегодня разрешение на применение первого лекарственного препарата против COVID-19 является важным шагом вперед в борьбе с вирусом. Мы выдали разрешение менее чем через месяц после подачи заявки, четко демонстрируя решимость ЕС быстро реагировать на появление новых методов лечения. Мы приложим все усилия, чтобы обеспечить эффективное лечение или появление вакцины против коронавируса", – заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидес.

Как объяснили в ЕК, разработанный американской компанией Gilead Sciences ремдисивир получил разрешение на условный маркетинг, что облегчает ранний доступ пациентов к лекарствам.

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Напомним, что пациенты, принимавшие ремдесивир, полностью выздоравливали за 11 дней, в то время как у больных, принимавших плацебо, на это уходило 15 дней. Изначально данный препарат был разработан для борьбы с лихорадкой Эбола. Компания-производитель уже назвала стоимость одного флакона лекарства – от 390 до 520 долларов.

Как уже сообщалось, Министерство здравоохранения Украины включило ремдесивир в протокол лечения COVID-19, а глава Минздрава Максим Степанов уже выразил интерес Киева к закупкам этого препарата у США.

Также смотрите видеосюжет о препарате, который при коронавирусе рекомендует принимать Всемирная организация здравоохранения:

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ремдесивир

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