В ЕС окончательно утвердили запрет на одноразовый пластик

По новым правилам, к 2021 году будут запрещены одноразовые пластиковые тарелки, столовые приборы, соломинки, гигиенические палочки

Фото: Pixabay

Совет ЕС во вторник, 21 мая, одобрил директиву, которая предусматривает запрет в ЕС некоторых одноразовых пластиковых изделий, для которых существует альтернатива.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС, передает Deutsche Welle. Нынешнее утверждение является заключительным этапом процедуры принятия соответствующей директивы, за которую ранее проголосовал Европарламент.

"Одной из основных целей этой директивы является уменьшение количества пластиковых отходов, которые мы создаем. Согласно с новыми правилами, пластиковые тарелки, столовые приборы, трубочки для питья, держатели для воздушных шариков и ватные палочки одноразового использования будут запрещены до 2021 года", – говорится в сообщении Совета ЕС.

Кроме того, до 2029 года девять из десяти использованных пластиковых бутылок должны быть собраны в мусор отсортированными. А пластиковые бутылки, имеющиеся в продаже, до 2025 года должны содержать минимум четверть материала, пригодного для переработки, а к 2030 году – 30 процентов.

Кроме того, директива предусматривает возможность привлекать к ответственности производителей пластиковой продукции, а также – привлекать табачную отрасль к возмещению средств за утилизацию окурков.

Теперь у правительств стран-членов ЕС есть два года, чтобы привести свои национальные законодательства в соответствие к новым нормам.

Как сообщалось, Европарламент 27 марта этого года одобрил законопроект, предусматривающий запрет в ЕС одноразовых пластиковых изделий, например трубочек для питья, пластиковой посуды и ватных палочек. Это решение поддержали 560 депутатов, против проголосовали 35.

Напомним, в Украине хотят существенно ограничить использование полиэтиленовых пакетов. 28 января в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект "Об уменьшении количества отдельных видов отходов из полиэтилена в гражданском обороте". Его инициаторами значатся 61 народный депутат из разных фракций, что заставляет предполагать, что закон не будет положен под сукно.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В ЕС окончательно утвердили запрет на одноразовый пластик". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"