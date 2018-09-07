В ЕС ответили на намерение Киева закрепить в Конституции курс на ЕС и НАТО

Сегодня, 16:23

Это является суверенным правом каждого государства – вносить изменения в Конституцию и определять свои стратегические цели

В ЕС прокомментировали действия Киева. Фото: AFP
В ЕС прокомментировали действия Киева. Фото: AFP

В Евросоюзе уважают право Украины закрепить в Конституции необратимость европейского и евроатлантического курса государства, однако напоминают о необходимости продолжения реформ, определенных в Соглашении об ассоциации. Об этом заявил представитель ЕС, передает "Укринформ".

"Это является суверенным правом каждого государства – вносить изменения в Конституцию и определять свои стратегические цели", – заявил спикер.

При этом в ЕС напомнили, что Соглашение об ассоциации Украина-ЕС определяет, что продвижение реформ и процесс сближения Украины способствует постепенной экономической интеграции и углублению политической ассоциации с Евросоюзом, что также было подтверждено на двустороннем саммите 9 июля.

"Поэтому мы в полной мере сосредоточены на имплементации Соглашения об ассоциации ЕС-Украина, включая углубленную и всеобъемлющую ЗСТ, для полного использования ее возможностей в интересах обеих сторон", - заявили в ЕС.

Напомним, президент Петр Порошенко 3 сентября зарегистрировал в Верховной Раде проект закона № 9037 "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)".

Проект закона определен президентом как безотлагательный.

Ранее президент рассказывал, что мечтает о вступлении Украины в Европейский Союз и НАТО до 2030 года. При этом постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон заявила, что в НАТО осознают, что реакция Российской Федерации на присоединение Украины к Альянсу не будет положительной.
НАТО, Конституция, Евросоюз

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