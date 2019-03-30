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В ЕС ожидают от России немедленного освобождения арестованных крымских татар

Сегодня, 17:42

В ЕС объяснили, почему оккупанты не имели права задерживать крымских татар

Фото: AFP
В ЕС ожидают от России немедленного освобождения арестованных крымских татар //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/08b/de3/5c408bde37fba.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/08b/de3/5c408bde37fba.jpg Евросоюз В ЕС объяснили, почему оккупанты не имели права задерживать крымских татар

Европейский Союз ожидает немедленного освобождения крымских татар, задержанных оккупантами во время облавы в аннексированном Симферополе, поскольку не признает российского законодательства на полуострове.

Соответствующее заявление было опубликовано пресс-секретарем Европейской службы внешних связей. В документе также напомнили о решении так называемого "суда" в Крыму об аресте 23 крымских татар, задержанных 27 и 28 марта.

"Их обвиняют в принадлежности к организации "Хизб ут-Тахрир", запрещенной в России, но не в Украине. Европейский Союз не признает российского законодательства в Крыму и Севастополе и ожидает, что все незаконно задержанные украинцы незамедлительно будут освобождены", - отмечается в заявлении.

В ЕС подчеркнули, что недавние задержания и обыски в частных домах являются атакой на крымских татар, правозащитников и граждан, которые мирно выступали против аннексии Россией Крымского полуострова.

"Такие действия подтверждают информацию, содержащуюся в докладе верховного комиссара ООН по правам человека, в котором говорится, что "крымские татары продолжают страдать от полицейских рейдов и преследоваться за терроризм и преступления, связанные с экстремизмом, с нарушением стандартов прав человека", – говорится в заявлении.

Также сообщается, что Евросоюз ожидает от РФ прекращения подобных действий и принятия всех необходимых мер для соблюдения прав человека и основных свобод в Крыму.

Отметим, что ранее журналист Антон Наумлюк сообщал что документы по этому делу подписывал один из руководителей ФСБ – первый замначальника следственного управления ФСБ РФ, генерал-лейтенантом Петуховым.

Напомним, что российские силовики провели массовую облаву на крымскотатарских активистов. В результате были проведены не менее 25 обысков в домах крымских татар якобы по делу радикальной организации "Хизб ут-Тахрир".

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Тег Россия, Евросоюз, крымские татары, Хизб ут-Тахрир

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