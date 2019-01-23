В ЕС озвучили плохие новости для Британии насчет беженцев
Суд Евросоюза постановил, что, пока королевство не выйдет из его состава, оно должно выполнять соглашение по мигрантам
До тех пор, пока Великобритания входит в состав Евросоюз, ей придется принимать просителей убежища, которые въехали в ЕС через территорию страны.
Такое постановление Суда Евросоюза было опубликовано 23 января, несмотря на намерение Британии покинуть европейское содружество.
"Государство-член, которое сообщило о намерении выйти из ЕС в соответствии со статьей 50 (Лиссабонского договора – ред.), продолжает соответствовать Дублинскому регламенту III", – говорится в вердикте суда.
Кроме того, в суде напомнили, что, несмотря на запуск статьи 50, в Великобритании продолжает действовать право ЕС.
"Следовательно, этот закон продолжает в полной мере действовать и применяться в этом государстве до момента его фактического выхода из ЕС", – говорится в решении.
Напомним, премьер-министр Тереза Мэй представила в британском парламенте альтернативный план Brexit, суть которого заключается в возобновлении переговоров с Брюсселем по вопросу пограничного контроля между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.
Кроме того, она выразила намерение добиваться выхода страны из Евросоюза, но приняв соглашение об этом с Брюсселем.
В то же время, согласно недавнему опросу, на повторном референдуме жители королевства готовы проголосовать за дальнейшее членство в ЕС.
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