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Главная   Мировые новости   Евросоюз

В ЕС озвучили плохие новости для Британии насчет беженцев

Сегодня, 13:49

Суд Евросоюза постановил, что, пока королевство не выйдет из его состава, оно должно выполнять соглашение по мигрантам

Фото: AFP
В ЕС озвучили плохие новости для Британии насчет беженцев //smm0.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/852/b15/5c4852b155ce3.jpg //smm6.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/852/b15/5c4852b155ce3.jpg Евросоюз Суд Евросоюза постановил, что, пока королевство не выйдет из его состава, оно должно выполнять соглашение по мигрантам

До тех пор, пока Великобритания входит в состав Евросоюз, ей придется принимать просителей убежища, которые въехали в ЕС через территорию страны.

Такое постановление Суда Евросоюза было опубликовано 23 января, несмотря на намерение Британии покинуть европейское содружество.

"Государство-член, которое сообщило о намерении выйти из ЕС в соответствии со статьей 50 (Лиссабонского договора – ред.), продолжает соответствовать Дублинскому регламенту III", – говорится в вердикте суда.

Кроме того, в суде напомнили, что, несмотря на запуск статьи 50, в Великобритании продолжает действовать право ЕС.

"Следовательно, этот закон продолжает в полной мере действовать и применяться в этом государстве до момента его фактического выхода из ЕС", – говорится в решении.

Напомним, премьер-министр Тереза Мэй представила в британском парламенте альтернативный план Brexit, суть которого заключается в возобновлении переговоров с Брюсселем по вопросу пограничного контроля между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

Кроме того, она выразила намерение добиваться выхода страны из Евросоюза, но приняв соглашение об этом с Брюсселем.

В то же время, согласно недавнему опросу, на повторном референдуме жители королевства готовы проголосовать за дальнейшее членство в ЕС.

Великобритания, нелегалы, беженцы, лиссабонский договор, брексит, Brexit

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