В ЕС полностью поддержали расследование катастрофы MH17

Европейский Союз полностью поддержал работу Совместной следственной группы, которая занимается расследованием трагедии с малайзийским "Боингом" рейса MH17 над Донецкой областью в июле 2014 года. Об этом сказала высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини на встрече с премьер-министром Владимиром Гройсманом в Брюсселе.

"Высокий представитель начала встречу, выражая полную поддержку Европейского Союза работе совместной следственной группой связи с сбиванием самолета рейса MH17", – говорится в сообщении Службы внешних действий.

В сообщении отмечается, что Украина занимает видное место в повестке дня ЕС, что подчеркивается регулярными контактами на всех уровнях, включая двусторонние визиты в рамках "Восточного партнерства" и предстоящего саммита Украина-ЕС, который состоится 9 июля в Брюсселе.

Могерини и Гройсман обсудили состояние дел в отношениях Украины и ЕС и широкомасштабный процесс реформ, а также ситуацию с безопасностью и гуманитарную ситуацию в Украине.

Напомним, 24 мая международная Совместная следственная группа по расследованию сбивания малайзийского "Боинга" объявила, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук" с 53-й бригады ПВО ВС РФ, который базируется в российском городе Курск.

Как известно, Совместная группа по вопросам расследования катастрофы самолета "Малайзийских авиалиний", в которую входят Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина, представила дополнительные доказательства относительно ключевой роли России в трагической катастрофе рейса MH17.

А министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что обнародованные доказательства причастности России поможет привлечь виновных к ответственности.