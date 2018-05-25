В ЕС приняли новый закон о правилах защиты персональных данных

Изменения дадут людям больше контроля над их личными данными

В Европейском Союзе 25 мая вступили в силу новые правила по защите данных – Общий регламент защиты данных (GDPR). Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.

Регламент обновляет и модернизирует принципы, закрепленные в Директиве о защите данных 1995 года, чтобы гарантировать права на приватность. Он дает гражданам ЕС больше прав относительно того, как используется их личная информация.

Теперь все граждане ЕС имеют право видеть, какую информацию компании имеют о них, и могут требовать удалить эту информацию.

Компании, работающие в ЕС, должны получить четкое согласие на сбор личной информации иначе им грозят крупные штрафы.

Компании также должны предоставлять информацию всем заинтересованным пользователям о любых нарушениях данных и сообщать в контролирующие органы в течение 72 часов.

Каждая страна-член ЕС создаст надзорный орган, и эти органы будут сотрудничать, чтобы обеспечить соблюдение правил компаниями.

"Изменения дадут людям больше контроля над их личными данными и облегчат доступ к ним. Они предназначены для того, чтобы убедиться, что личная информация людей защищается – независимо от того, куда она направляется, где обрабатывается или хранится – даже за пределами ЕС, как это часто случается в интернете", – говорится в сообщении.

В Еврокомиссии отмечают, что компании также получат пользу от новых правил, поскольку они будут одинаковыми во всех странах ЕС, а компании будут иметь только одно учреждение для решения проблем.