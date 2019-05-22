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В ЕС прокомментировали указ Зеленского о роспуске Рады

22 мая, 17:01

ЕС поддерживает Украину и готов в дальнейшем оказывать поддержку

Фото: president.gov.ua

Глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли прокомментировал указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

"Я просто верю, что все должно быть сделано в соответствии с законом, и в то же время отражать волю народа. И я уверен, что новому руководству удастся это сделать", - заявил Мингарелли.

Также он прокомментировал, может ли решение о досрочном роспуске парламента повлиять на отношения Украины с ЕС.

"Почему? ЕС поддерживает Украину, и мы готовы помочь всем, чем сможем", - подчеркнул посол ЕС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский распорядился прекратить полномочия Верховной Рады. Об этом говорится в президентском указе №303/2019 "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов", который 21 мая опубликовала пресс-служба Администрации президента.

"Руководствуясь частью второй статьи 77, частями шестой и седьмой статьи 83, пунктом 1 части второй статьи 90 Конституции Украины и в соответствии с пунктами 7 и 8 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: Прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва", – говорится в документе.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня своей публикации.

Напомним, что ранее в Администрации президента прошли консультации Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады и лидерами парламентских фракций и групп. На длившейся более двух часов встречи были подняты вопросы освобождения украинских узников из российского плена, изменения избирательного законодательства и дата досрочных парламентских выборов.


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Тег Верховная Рада, Зеленский, Мингарелли

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Источник:

УНИАН

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