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В ЕС рассказали, когда будет одобрена вакцина от коронавируса

14 мая, 16:39

Денис Беспалов

EMA обсуждает с разработчиками 33 потенциальных вакцины против COVID-19

В то время, как в США разрабатывают восемь вариантов вакцин от коронавируса, в Евросоюзе сообщают, что вакцина от COVID-19 может быть одобрена не раньше, чем через год. Об этом сообщило Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

"EMA обсуждает с разработчиками 33 потенциальных вакцины против COVID-19 (цифра на 14 мая 2020 года). Сроки разработки вакцин предсказать сложно", - говорится в сообщении.

Впрочем, как отмечают в EMA, исходя из прошлого опыта, "может пройти не менее года, прежде чем вакцина против COVID-19 будет готова для утверждения и доступна в достаточном количестве для широкого использования".

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Напомним, во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что в настоящий момент более 70 вариантов вакцин находятся в разработке и не менее двух десятков разработок рассматриваются как потенциальные вакцины для доклинических (на животных), и клинических (на людях) испытаний.

Ранее вирусолог объяснила, реально ли создать в Украине вакцину от коронавируса.

Смотрите полное видео интервью с вирусологом Светланой Загородней:

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ЕС вакцина коронавирус

Источник: УНН

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