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В ЕС рассказали, нужно ли закрывать школы при коронавирусе

3 сентября, 02:30

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Ситуация в школах во многом зависит от того, сколько учеников посещают школу

В Европейском Союзе, где показатели заражение коронавируса приблизились к мартовским цифрам, подготовили отдельные инструкции для школ, с точки зрения рисков распространения коронавирусной инфекции.

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Об этом заявила директор Европейского центра по профилактике и контролю заболеваемости Андреа Аммон, – пишет Укринформ.

"Случаи массовых заболеваний в школах являются очень редкими, и пока не существует устойчивой точки зрения, насколько целесообразно закрывать школы для предотвращения распространения болезни. Закрытие школ, которое состоялось в апреле, было частью общего пакета мер, поэтому, пока трудно сказать, какую роль такое прекращение занятий в школах сыграло в сдерживании пандемии. Мы пришли к выводу, что закрытие школ должно быть последним ресурсом, который может применяться для сдерживания коронавируса", – подчеркнула директор ECDC.

При этом она отметила, что ситуация в школах во время пандемии во многом зависит от того, сколько учеников посещают школу, сколько детей присутствуют в классах, какова дистанция между ними во время занятий.

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По словам Андреа Аммон, важным фактором для сдерживания болезни остается соблюдение необходимой дистанции между людьми, особенно на производствах, и активная вентиляция помещений. Если такую социальную дистанцию обеспечить невозможно, решающую роль должны играть дополнительные меры, в частности, обязательное использование защитных масок.

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школа Европа заражение коронавирус

Источник: Укринформ

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