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В ЕС считают, что возвращение России в G7 будет "признаком слабости" государств

22 августа, 14:47

Причины исключения Москвы из клуба остаются в силе

Фото: REUTERS/Yves Herman

Фото: REUTERS/Yves Herman

ЕС выступил против безоговорочного возвращения России в клуб высокоразвитых держав G7, сообщает Reuters со ссылкой на источники в Брюсселе.

По словам источника агентства, причины исключения Москвы из клуба остаются в силе.

"Любое предложение о безусловном возвращении будет контрпродуктивным и признаком слабости", - заявил собеседник агентства.

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Напомним, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

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Против этого выступили лидеры Германии, Франции и Великобритании. Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Борис Джонсон напомнили, что сперва Москва должна выполнить несколько условия: прекратить аннексию Крыма и оккупацию Донбасса.

Все подробности в спецтеме "Возвращение" России в G7

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