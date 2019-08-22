В ЕС считают, что возвращение России в G7 будет "признаком слабости" государств

Причины исключения Москвы из клуба остаются в силе

Фото: REUTERS/Yves Herman

ЕС выступил против безоговорочного возвращения России в клуб высокоразвитых держав G7, сообщает Reuters со ссылкой на источники в Брюсселе.

По словам источника агентства, причины исключения Москвы из клуба остаются в силе.

"Любое предложение о безусловном возвращении будет контрпродуктивным и признаком слабости", - заявил собеседник агентства.

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Напомним, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Американский и французский лидеры сошлись во мнении, что президента РФ Владимира Путина необходимо пригласить на саммит G8 в 2020 году.

Дональд Трамп назвал формат G8 "гораздо более целесообразным", чем G7, потому что, по его словам, многие вещи, которые обсуждают его участники, "касаются России". По данным СМИ, Трамп намерен обсудить идею возвращения к формату G8 на предстоящем саммите.

Против этого выступили лидеры Германии, Франции и Великобритании. Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Борис Джонсон напомнили, что сперва Москва должна выполнить несколько условия: прекратить аннексию Крыма и оккупацию Донбасса.

Все подробности в спецтеме "Возвращение" России в G7

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