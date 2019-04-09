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В ЕС сделали четкое заявление по новой отсрочке Brexit и пересмотру соглашения

Сегодня, 12:48

Соглашение об условиях выхода Великобритании из состава Евросоюза пересмотру не подлежит

Фото: Pixabay
В ЕС сделали четкое заявление по новой отсрочке Brexit и пересмотру соглашения //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/423/26a/5c942326a2169.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/423/26a/5c942326a2169.jpg Евросоюз Соглашение об условиях выхода Великобритании из состава Евросоюза пересмотру не подлежит

Великобритания должна четко прояснить Евросоюзу причины необходимости новой отсрочки даты выхода королевства из состава сообщества. Об этом заявил во вторник министр по европейским делам Румынии Джордже Чамба на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС, в котором председательствует его страна.

"Великобритания должна дать ЕС четкий план, обосновывающий причины, по которым необходима новая отсрочка", – сказал он.

Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье, в свою очередь, заявил, что Соглашение об условиях выхода Великобритании из состава Евросоюза пересмотру не подлежит, однако политическая декларация о будущих отношениях Брюсселя и Лондона может быть оперативно доработана при необходимости.

"Во-первых, соглашение не может быть пересмотрено. Во-вторых, политическая декларация может быть улучшена за считанные часы или дни, если Великобритании это нужно", – сказал он.

Как известно, Палата общин британского парламента вечером в понедельник окончательно одобрила законопроект об отсрочке Brexit. Об этом стало известно после того, как депутаты нижней палаты приняли внесенные ранее в тот же день поправки Палаты лордов, из-за которых документ был снова передан на рассмотрение нижней палаты.

Напомним, что 29 марта британские депутаты в третий раз отклонили проект сделки, который премьер-министр Тереза Мэй ранее согласовала с европейскими лидерами, таким образом не выполнив условие Евросоюза для отсрочки Brexit до 22 мая.

Кроме того, как мы уже писали, 3 апреля Палата общин отказалась проводить очередную, третью по счету, серию голосований по альтернативам правительственному проекту соглашения с Брюсселем.


В то же время, сообщалось, что нижняя палата британского парламента приняла законопроект, который призван обязать правительство страны вновь попросить Евросоюз об отсрочке Brexit

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Тег Великобритания, Евросоюз, Brexit

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Источник:

ТАСС

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