Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,2
29,63
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

В ЕС сделали приложение, которое показывает зараженных коронавирусом рядом с вами

17 апреля, 13:00

Станислав Кожемякин

Один из основополагающих принципов создания такой программы - анонимность пользователей

После того, как в Украине запустили мобильное приложение для контроля соблюдения гражданами режима обсервации, в Евросоюзе создали программу, цель которой – помочь избежать контактов с инфицированными коронавирусом людьми.

Об этом 17 апреля сообщили на сайте Еврокомиссии, назвав это "частью общего скоординированного подхода в поддержку постепенного снятия мер по ограничению свободы", которые были наложены в связи с пандемией.

В ЕК считают, что подобные приложения "помогают прервать цепочку передачи вируса", но для их применения необходимо строго соблюдать защиту прав человека.

Реклама

"Приложения для отслеживания контактов, если они полностью соответствуют правилам ЕС и хорошо координируются, могут играть ключевую роль на всех этапах антикризисного управления, особенно когда наступит время для постепенного снятия мер социального дистанцирования", – говорится в сообщении.

В тренде
Франция продлила карантин, а Австрия – смягчила: как Европа борется с пандемией

Одним из основополагающих принципов создания такой программы является анонимность пользователей, включая инфицированных: все их личные данные должны быть скрыты.

Напомним, что ранее в Москве запустили мобильное приложение, которое позволяет следить за тем, как пациенты с коронавирусом соблюдают режим самоизоляции.

Реклама

Стоит отметить, что цифровые решения в борьбе с пандемией создаются в разных государствах буквально каждый день, и Украина в этой "технологической гонке" не стоит в стороне. Подробнее об этом читайте в материале "Приложение для самоизоляции "Дій вдома": первые итоги работы и отзывы украинцев" на сайте "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ЕС эпидемия карантин приложение коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 17 апреля и все подробности
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 17 апреля и все подробностиДругие страны
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 17 апреля
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 17 апреляЕвросоюз
В ВОЗ прокомментировали нарастающую динамику смертей от коронавируса
В ВОЗ прокомментировали нарастающую динамику смертей от коронавирусаДругие страны
Заразить молодежь коронавирусом: немецкий эпидемиолог дал жесткий совет в борьбе с COVID-19
Заразить молодежь коронавирусом: немецкий эпидемиолог дал жесткий совет в борьбе с COVID-19Евросоюз
Экономики ЕС рекордно страдают от коронавируса: появились первые данные
Экономики ЕС рекордно страдают от коронавируса: появились первые данныеЭкономика
Самый серьезный кризис с 1930-х: в МВФ объяснили, что ждет мировую экономику
Самый серьезный кризис с 1930-х: в МВФ объяснили, что ждет мировую экономикуЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...