В ЕС сделали приложение, которое показывает зараженных коронавирусом рядом с вами

Один из основополагающих принципов создания такой программы - анонимность пользователей

После того, как в Украине запустили мобильное приложение для контроля соблюдения гражданами режима обсервации, в Евросоюзе создали программу, цель которой – помочь избежать контактов с инфицированными коронавирусом людьми.

Об этом 17 апреля сообщили на сайте Еврокомиссии, назвав это "частью общего скоординированного подхода в поддержку постепенного снятия мер по ограничению свободы", которые были наложены в связи с пандемией.

В ЕК считают, что подобные приложения "помогают прервать цепочку передачи вируса", но для их применения необходимо строго соблюдать защиту прав человека.

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"Приложения для отслеживания контактов, если они полностью соответствуют правилам ЕС и хорошо координируются, могут играть ключевую роль на всех этапах антикризисного управления, особенно когда наступит время для постепенного снятия мер социального дистанцирования", – говорится в сообщении.

Одним из основополагающих принципов создания такой программы является анонимность пользователей, включая инфицированных: все их личные данные должны быть скрыты.

Напомним, что ранее в Москве запустили мобильное приложение, которое позволяет следить за тем, как пациенты с коронавирусом соблюдают режим самоизоляции.

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Стоит отметить, что цифровые решения в борьбе с пандемией создаются в разных государствах буквально каждый день, и Украина в этой "технологической гонке" не стоит в стороне. Подробнее об этом читайте в материале "Приложение для самоизоляции "Дій вдома": первые итоги работы и отзывы украинцев" на сайте "Сегодня".

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