В ЕС сделали решительное заявление по российским "выборам" в Крыму

Европейский союз не признает незаконную аннексию Россией Крыма, а потому не признал и проведенные там "выборы" российского президента. Об этом говорится в заявлении спикера ЕС, распространенном 19 марта.

"ЕС не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией, и поэтому не признает проведение выборов на Крымском полуострове. Наблюдатели ОБСЕ/БДИПЧ (Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека – Ред.) не вели никакой деятельности на этих незаконно присоединенных территориях, участие дипломатов государств-членов ЕС в наблюдательной деятельности в рамках миссии ОБСЕ/БДИПЧ также ограничивалось признанной территорией Российской Федерации. ЕС остается неизменным в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", – говорится в заявлении.

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В ЕС также отметили, что, согласно предварительным заключениям международно признанной миссии наблюдения за выборами ОБСЕ/БДИПЧ, выборы в России проводились в "чрезмерно контролируемой" правовой и политической среде.

Так, миссия ОБСЕ/БДИПЧ также зафиксировала ограничения свободы собраний и высказываний, а также регистрации кандидатов, что привело к отсутствию настоящей конкуренции.

Отметим, Польша и Словакия не признают результаты российских выборов в Крыму. С подобным заявлением о непризнании выборов в Крыму выступила и Австрия.

Напомним, что первыми о непризнании результатов выборов в Крыму заявили Франция и Норвегия, которые напоминают о незаконной аннексии полуострова Россией, а, следовательно, и выборы не могут быть легитимными. Их поддержали и в ФРГ. Новый глава МИД Германии Гайко Маас сказал, что считает неприемлемыми выборы президента РФ в оккупированном Крыму и осуждает попытки легитимации аннексии.

В свою очередь и Федерика Могерини сделала заявление по Украине в связи с российскими выборами. Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности ожидает, что Совет ЕС на уровне глав министерств иностранных дел подтвердит полную поддержку Украины.