В ЕС сделали заявление по новым данным о причастности Москвы к отравлению Скрипалей

Сегодня, 15:43

ЕС выступает за учреждение нового режима с целью борьбы против использования и распространения химического оружия

В ЕС прокомментировали расследование. Фото: AFP
В ЕС прокомментировали расследование. Фото: AFP

ЕС остается солидарным с Великобританией в связи с инцидентом в Солсбери. Об этом заявила официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Майя Коцьянчич.

"Мы с очень большим вниманием следили с самого начала за развитием событий (вокруг "дела Скрипалей". – Ред.)", - сказала Коцьянчич в четверг в ответ на просьбу прокомментировать заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй об идентификации двух российских граждан как причастных к химатаке в Солсбери.

"Уже заключения мартовского Совета ЕС были очень ясны. Мы заявили, что солидарны с Соединенным Королевством, что мы готовы оказать нашу поддержку, что мы расцениваем использование отравляющих химических веществ как применение оружия, которое совершенно недопустимо, какими бы ни были обстоятельства, и что это угроза безопасности для всех нас", - заявила пресс-секретарь.

"В этом контексте, – добавила Коцьянчич, - мы решили усилить на европейском уровне наши возможности по борьбе с этой угрозой".

Она сослалась на предложение Могерини усилить защищенность ЕС от ядерной, биологической, радиоактивной и химической угрозы. ЕС выступает за учреждение нового режима с целью борьбы против использования и распространения химического оружия.

"Работа по этому разделу идет", - сказала Коцьянчич.

"Что касается дополнительных ограничительных мер (в отношении России по "делу Солсбери" – Ред.), как вы знаете, такие решения принимает Совет ЕС", - объяснила представитель Могерини.

Ранее министр безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил, что главным ответственным за отравление Сергея и Юлии Скрипалей является президент РФ Владимир Путин, так как именно он контролирует спецслужбы, сотрудники которых применили нервнопаралитическое вещество "Новичок".

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Напомним, что ранее Тереза Мэй выразила намерение добиваться ужесточения санкций в отношении России в свете новых доказательств причастности Москвы к покушению на Скрипалей.

В то же время российская Генпрокуратура потребовала предоставить ей доказательную базу, обнаруженную британскими следователями.

Также сообщалось, что британские следователи решили объединить в одно дело расследования об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери, а также Дон Стерджес и Чарльза Роули в Эймсбери.
отравление, Евросоюз, Скрипаль, Солсбери
Источник:

Интерфакс-Украина

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