В ЕС сделали жесткое заявление по действиям России на Донбассе, в Крыму и Черном море

Россия должна обеспечить свободный проход через Керченский пролив, говорится в заявлении Европейского Союза

Фото: Flickr

В ЕС сделали жесткое заявление по действиям России на Донбассе, в Крыму и Черном море //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0e0/d7d/5c90e0d7d6bc5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0e0/d7d/5c90e0d7d6bc5.jpg 2019-04-04T17:10:00+03:00 Евросоюз Россия должна обеспечить свободный проход через Керченский пролив, говорится в заявлении Европейского Союза

ЕС осуждает систематический отказ в доступе СММ ОБСЕ к отдельных приграничным районам на Донбассе, которые контролируются поддерживаемыми Россией вооруженными формированиями, к Крымскому полуострову и прибрежным районам восточнее Мариуполя. Об этом говорится в заявлении Европейского Союза, произнесенном на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене в четверг, передает Укринформ.

"Мы осуждаем тот факт, что наблюдатели систематически не допускаются к отдельным приграничным территориям, контролируемым поддерживаемыми Россией вооруженными формированиями, Крымскому полуострова и прибрежным районам восточнее Мариуполя", - говорится в заявлении.

В ЕС также напомнили об осуждении необоснованного применения силы Россией вблизи Керченского пролива 25 ноября 2018 года и призвали российские власти освободить безоговорочно и незамедлительно украинских моряков и вернуть захваченные корабли.

"Мы ожидаем, что Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход через Керченский пролив в и из Азовского моря в соответствии с международным правом. Растущая милитаризация Крыма продолжает негативно влиять на состояние безопасности в Черноморском регионе. Мы призываем СММ продолжать мониторинг и отчитываться о ситуации в прибрежной зоне Азовского моря", – отметили в делегации ЕС при ОБСЕ.

Кроме того, высказывается глубокое беспокойство ухудшением ситуации с правами человека в незаконно аннексированном Крыму и преследованием членов крымскотатарской общины.

"В этом контексте мы выражаем сожаление, что Российская Федерация отказывается предоставлять доступ Специальной мониторинговой миссии в соответствии с ее мандатом", - говорится в заявлении ЕС.

Комментируя недавние задержания крымских татар оккупационной администрацией, в Евросоюзе отметили, что не признают применения российского законодательства в незаконно аннексированном Крыму: "ЕС не признает применения российского законодательства в незаконно аннексированном Крыму и ожидает, что Россия прекратит эту практику и немедленно освободит всех незаконно задержанных украинцев".

Напомним, Комитет по вопросам международных отношений Сената США рассмотрел и рекомендовал для утверждения резолюцию S. RES. 27 "Относительно призыва обеспечить свободу международной навигации в Черном море и отмены проекта газопровода "Северный поток-2".

Члены Сената также призывают президента США воспользоваться положениями закона об оборонном бюджете с целью укрепления ВС Украины и предоставления им дополнительной поддержки в сфере безопасности и обороны, прежде всего на море.

Отдельно сенаторы выражают поддержку резолюции Европарламента, которая осуждает агрессию РФ в Керченском проливе и призывает к отмене "Северного потока-2" из-за его угрозы энергетической безопасности Европы.

Отметим, что тогда и сами американцы не остались в стороне. 11 декабря Палата представителей США также выступила за введение санкций против "Северного потока – 2". В принятой резолюции США призывают страны Евросоюза отказаться от строительства российского газопровода, а также хотят санкций против этого проекта в рамках закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций").

Кроме того, в США приняли резолюцию по агрессии России в Керченском проливе, в которой призывают Россию вернуть Украине захваченных моряков и корабли, прекратить блокировать судоходство в украинские порты и из них через Керченский пролив. Также высказали свою приверженность в оказании помощи Украине – как военной, так и политико-экономической.

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