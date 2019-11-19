В ЕС согласовали бюджет на 2020 год: куда пойдут деньги

В случае Brexit нужно внести дополнительно в бюджет 4,2 миллиарда евро

Фото: facebook.com/europeanparliament

28 стран Евросоюза и Европарламент согласовали новый бюджет на 2020 год. Поступления в бюджет стали больше на 1,5%. Теперь они составят 168,7 млрд евро, сообщает Deutsche Welle.

По информации ведомства, в следующем году больше денег потратят на внедрение цифровых технологий, борьбу с безработицей среди молодежи и изменением климата. Общая сумма расходов составит 153,6 миллиарда евро, это на 3,4% больше, чем в 2019 году.

Реклама

Также сообщается, что брюссельский аналитический центр Bruegel допускает, что в случае выхода Британии из ЕС нужно будет вносить дополнительно в бюджет 4,2 миллиарда евро.

Напомним, Верховная Рада 14 ноября приняла во втором чтении в целом проект бюджета Украины на 2020 год. Обсуждение главной сметы страны прошло рекордно быстро – всего за четыре часа. Бюджет-2020 в Верховной Раде представляла министр финансов Оксана Маркарова. Она назвала главную смету страны реалистичной и сбалансированной, а также пообещала, что субсидий хватит на всех нуждающихся.

Кроме того, сайт "Сегодня" разбирался, какие социальные параметры оказались заложены в госбюджете после всех правок. Общая сумма бюджетных средств, предусмотренная для Министерства соцполитики, ко второму чтению увеличилась на 1,3 млрд грн – до 292,4 млрд. Это на 93,8 млрд грн, или на 47%, больше, чем в 2019 году (было 198,6 млрд грн).

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама