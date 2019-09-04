В ЕС согласовали продление индивидуальных санкций против России

/ Фото: AFP

Постоянные представители 28 стран – членов Евросоюза согласовали продление на полгода ограничительных мер в отношении физических и юридических лиц РФ, срок действия которых истекает 15 сентября. Об этом сообщил в среду источник в Совете ЕС.

"Послы сегодня согласовали продление на следующие 6 месяцев индивидуальных мер против физических лиц и компаний", – сказал он.

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Ранее Евросоюз официально продлил на год ограничительные меры против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания оккупации и незаконной аннексии полуострова с Россией.

Отметим, что всего ЕС применил четыре вида санкций в отношении России, начиная с 2014 года. Кроме "крымских", действуют индивидуальные санкции за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности Украины, также существует так называемый "украинский список", в котором находятся бывшие высокопоставленные украинские чиновники времен экс-президента Украины Виктора Януковича, санкции для которых были применены за злоупотребление с государственными фондами. Эти санкции также пересматриваются ежегодно. В последний раз решение по "украинскому списку" было принято 4 марта этого года, и санкции были продлены до 6 марта 2020 года.

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Четвертый пакет – это экономические санкции для России, введенные в июле и усиленные в сентябре 2014 года, которые впоследствии были связаны с выполнением Минских договоренностей. Решение в отношении этих санкций принимается каждые полгода. В декабре 2018 года лидеры ЕС одобрили решение продлить срок действия санкций, которые истекали 31 января нынешнего года, еще на полгода. Ожидается, что санкции будут продлены на очередном саммите ЕС, который пройдет 20 июня в Брюсселе.

Также стоит напомнить, что Москву Запад наказывает не только за агрессию против Украины. Так, США расширяют работу над санкциями против "Северного потока – 2". Американские политики продолжают подавать законопроекты, которые больно ударят по проекту строительства российского газопровода.

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