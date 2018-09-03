В ЕС согласовали продление индивидуальных санкций против России – СМИ

В настоящее время в отношении России действуют несколько пакетов санкций Евросоюза

Послы 28 стран Евросоюза согласовали в понедельник продление на полгода индивидуальных санкций против России. Об этом сообщил источник в Совете ЕС.

"Постоянные представители сегодня согласовали продление индивидуальных ограничительных мер еще на 6 месяцев", – сказал он.

По его словам, в среду, 5 сентября, это решение будет утверждено на официальном плановом заседании послов ЕС "Корепер". Затем его формально должен будет одобрить Совет ЕС, после чего решение будет опубликовано в Официальном журнале Евросоюза и вступит в силу.

В настоящее время в отношении России действуют несколько пакетов санкций ЕС: экономические, индивидуальные ограничительные меры и санкции по Крыму.

Напомним, Евросоюз и США ввели санкции в ответ на незаконную аннексию Крыма Россией и агрессию Москвы на Донбассе.

Как сообщалось, Конгресс США может принять законопроект о новых санкциях против России, который уже прозвали "санкциями из ада", осенью – но не в сентябре, а в октябре или уже после ноябрьских выборов. Об этом рассказал лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл.

Также администрация президента США Дональда Трампа завершает работу над пакетом санкций против компаний, участвующих в реализации проекта "Северный поток – 2".

Кроме того, США ввели санкции против России из-за "дела Скрипалей" в рамках закона о контроле и запрещении химического и биологического оружия. Эти санкции будут накладываться в два этапа, причем второй этап запланирован на осень и предполагается, что он будет очень жестким.

Как объяснили юристы международной юридической компании Debevoise & Plimpton, второй этап санкций по "делу Скрипалей" может сильно ударить по российскому бизнесу. Дело в том, что формулировки второго санкционного пакета юридически поставят Россию в положение "страны под санкциями" – что отразится на том, какие требования имеют право выдвигать зарубежные кредиторы. Так, например, станет правомерным требование кредитора о досрочном погашении обязательств российского бизнеса.