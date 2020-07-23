В ЕС создатели вакцины от коронавируса готовы до конца года поставить 60 млн доз

В первом квартале 2021 года число доз достигнет 400 млн

Создатели вакцины от коронавируса, разработанной Оксфордским университетом и производимой британско-шведской AstraZeneca, планируют поставить европейским потребителям первые 60 млн доз препарата до конца года.

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Эта вакцина считается сейчас одной из наиболее перспективных в борьбе с инфекцией, важнейший ее компонент – аденовирусный вектор, то есть механизм доставки вирусного материала в клетки, – разработан и предоставлен итальянской компанией Irbm. Об этом рассказал Маттео Лигуори, один из руководителей этой компании, передает ТАСС.

"Для Европы 60 млн доз предполагается получить до конца года, а в первом квартале 2021 года число доз достигнет 400 млн", - сообщил он.

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Он уточнил, что зарегистрировать вакцину планируется в сентябре-октябре и потом сразу – обращаться за разрешением запуска производства.

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Ранее сообщалось, что вакцина от коронавируса нового типа, созданная исследователями из Оксфордского университета, успешно прошла первую фазу клинических испытаний, продемонстрировав признаки эффективности и безопасности.

Отметим, один из основателей американской корпорации Microsoft миллиардер Билл Гейтс считает, что людям может потребоваться несколько доз потенциальной вакцины для иммунизации от коронавируса.

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