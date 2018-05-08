В ЕС увидели возможность ввести новые антироссийские санкции

Постоянные представители 28 стран-членов Евросоюза (Coreper), которые ранее приняли решение по индивидуальным санкциям против России, 8 мая рассмотрят новый пакет санкций в отношении России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на анонс предстоящей встречи.

"Coreper рассмотрит включение новых позиций в список ограничительных мер в связи с проведением выборов президента России на территории Крыма и Севастополя", — передает агентство, поясняя, что в случае успешного согласования решение затем должно быть официально и единогласно одобрено Советом ЕС.

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Напомним, глава МИД Германии Зигмар Габриэль предложил "наградить" Россию за длительное перемирие на Донбассе. Он считает, что нужно поэтапно отменять ограничительные меры против россиян.

При этом представители некоторых политических партий Германии раскритиковали предложение главы МИД страны об ослаблении санкций против России.

Отметим, что немецкий дипломат не впервые предлагает смягчить санкционную политику по отношению к Москве. В сентябре он говорил, что нет смысла ждать, пока будет выполнен договор по прекращению огня на Донбассе.

Как известно, в середине декабря ЕС продлил санкции против РФ за агрессию в отношении Украины. Президент Украины Петр Порошенко уже поблагодарил канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, а также всех партнеров в "нормандском формате" и друзей Украины в ЕС "за решительную поддержку Украины и несокрушимое единство и солидарность перед агрессором".