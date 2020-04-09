В ЕС вплотную взялись за тестирования медиков: как мир борется с коронавирусом сегодня

Очередной европейский ледовый каток превратился в медцентр в Нидерландах, а в Испании врачей тестируют по два раза

Более 1,5 миллионов человек в мире заразились COVID-19. И это только лабораторно-подтвержденные случаи. Больше всего инфицированных в Соединенных штатах – 432 тысячи человек, почти 15 тысяч умерло. Среди наиболее пораженных стран Испания, Италия, Франция и Германия. Китай, откуда начиналась эпидемия, спустился на шестое место. Где зараженных больше всего в Европе, и как чувствует себя больной коронавирусом премьер-министр Великобритании?

На ледовый каток в нидерландском городе Алкмар можно заехать прямо на авто. Впрочем, люди едут не развлекаться. Здесь обустроили центр тестирования на коронавирус.

Дерк Бургер, представитель управления здравоохранения:

"Обычно здесь люди катаются на коньках, но сейчас мы тестируем медиков. Летом каток все равно не работает. А расположен он в очень удобном месте, поэтому мы рады воспользоваться им для тестирования".

На прошлой неделе правительство Нидерландов объявило, что вместо четырех тысяч тестов в день, будут делать в шесть раз больше. На сегодня в стране 20,5 тысяч зараженных, хотя медики настаивают эта цифра занижена, потому что мало тестировали.

Активно тестируют медиков и в Испании. Там зараженных больше всего в Европе, и среди них более 18 тысяч врачей и медсестер. В палатке-лаборатории сначала делают анализ крови, который показывает результат через 10 минут, если отрицательный – берут еще и мазки.

Альберто Лопес, представитель управления здравоохранения автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча:

"Мы делаем быстрые тесты медикам и работникам жизненно важных служб, имеющих симптомы. Чтобы изолировать их, если результат проверки положительный, а если нет – как можно скорее вернуть их к работе". В тренде 104-летняя итальянка победила коронавирус: подробности и фото

После четырех дней снижения в стране снова пошло вверх количество погибших – в сутки 757 смертей и около 6 тысяч новых случаев инфицирования. В Италии, где коронавирус погубил больше жизней в мире, темпы распространения все еще идут на убыль.

А вот в Великобритании все только начинается. Ежедневно – новые антирекорды по количеству погибших. Только за прошлые сутки их 938 – это самое большое количество с начала эпидемии. Общее количество зараженных превысило 60 тысяч. Болен даже премьер-министр Борис Джонсон. Пятидесяти пятилетний руководитель правительства остается в реанимации.

Риши Cунак, министр финансов Великобритании:

"Ему лучше. Он сидит в постели и положительно общается со своей клинической командой. Премьер не только мой босс, но и мой друг. Мои мысли сейчас с ним. Новости о нем напоминают нам, что этот вирус поражает независимо от статуса, географии или профессии".

В Лондоне накануне также открыли новый центр для быстрого тестирования на коронавирус. Палатки разместили на парковке аэропорта Гатвик, в первую очередь также проверяють медиков.

А тем временем из-за распространения коронавируса Международный валютный фонд прогнозирует в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии.

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