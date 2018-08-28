В ЕС запретили использование галогенных ламп

Сегодня, 02:01

Запрет на галогенные лампы осуществляется в рамках политики энергосбережения ЕC

фото AFP
фото AFP

В Евросоюзе ввели запрет на использование галогенных ламп, он вступит в силу с 1 сентября.

Под запрет в первую очередь попадают свечеобразные лампочки и светильники. При этом, покупателям предложено перейти на светодиодные лампы, которые потребляют в пять раз меньше электричества, чем галогенные модели.

Отказ от использования галогенных ламп позволит предотвратить 15 млн тонн углеродных выбросов в год.

Эксперты считают, что галогенные лампы дешевле при покупке, однако затраты на электроэнергию при их использовании выше, чем в случае со светодиодными (LED).

Согласно подсчетам компании Philips, потребители смогут экономить более €124 в год при переходе на светодиодные лампы. Кроме того, срок эксплуатации галогенных ламп составляет в среднем два года, в то время как срок службы светодиодных моделей – 10-15 лет.

Запрет на галогенные лампы осуществляется в рамках политики энергосбережения ЕС.

Напомним, что с 2012 года в европейских странах прекращено производство ламп накаливания.

Ранее мы писали, что в Бельгии запретили одноразовые пластиковые пакеты.

А в Кении вступил в силу запрет на использование полиэтиленовых пакетов.Каждому, кто будет продавать, производить или пользоваться такими пакетами, грозит штраф в размере 38 тысяч долларов или до четырех лет лишения свободы.
ЕС, запрет, лампа, использование
Источник:

The Guardian

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