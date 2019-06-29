Сделать стартовой
26,17
29,73
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

В ЕС запустили платформу для торговли с Ираном в обход санкций США

29 июня, 13:49

Об этом заявили Франция, Германия и Великобритания

Фото: AFP

Франция, Германия и Великобритания заявили о запуске платежной системы INSTEX, которая позволит проводить финансовые операции с Ираном в обход санкций США. Об этом сообщает внешнеполитическая служба ЕС.

О начале работы новой платформы стало известно во время переговоров в Вене по ядерной сделке с Ираном.

"Франция, Германия и Великобритания проинформировали участников о том, что INSTEX является оперативным и доступным для всех государств-членов ЕС и первые операции обрабатываются .... Они подтвердили, что некоторые страны-члены ЕС находятся в процессе присоединения к INSTEX как акционеров специального назначения, направленного на облегчение законного бизнеса с Ираном. Они также работают над открытием INSTEX для экономических операторов из третьих стран", – говорится в заявлении европейской службы.

Напомним, представитель Госдепа США заявил, что Иран должен прислушаться к мировому сообществу, которое призывает его вернуться к своим обязательствам по Совместному всеобъемлющему плану действий, в противном случае Тегеран столкнется с новыми санкциями.

В свою очередь в Иране считают, что новые американские санкции являются незаконными и свидетельствуют о продолжении враждебной политики Вашингтона в отношении Тегерана.

Также сообщалось, что ЕС глубоко сожалеет из-за восстановления санкций США против Ирана. Евросоюз активирует 7 августа блокирующий регламент, который защитит европейские компании от санкций США против Ирана.

О предыдущем конфликте Вашингтона и Ирана, связанном с атакой на два танкера в Оманском заливе, вы можете узнать в видеосюжете:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег торговля, Иран, США, санкции

Вы сейчас просматриваете новость " В ЕС запустили платформу для торговли с Ираном в обход санкций США". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Это была ловушка": Волкер о предложении России по украинским морякам

Сегодня, 09:03

Это предложение, по мнению политика, является оскорблением правосудия

Закупки Турцией российских С-400: США рассматривают варианты решения вопроса

Сегодня, 08:22

По мнению Трампа, эта проблема возникла из-за решений администрации Барака Обамы

Трамп решил не вводить новые пошлины на китайские товары

Сегодня, 08:05

Лидеры стран решили возобновить торговые переговоры

Apple переносит производство Mac Pro из США в Китай

Сегодня, 03:31

Таким образом корпорация может уменьшить затраты производства

Что на самом деле произошло с Мосийчуком в телеэфире

Почему нужно есть финики каждый день

Пятнадцать подсказок человеку свыше

10 профессий, которые станут престижными в 2025 году

Трагедия семьи Соколовых. Новые подробности ужасающего дела

«Изменяла мужу»: Миро развенчала мифы об «ангелочке» Началовой

Как мужчины убивают своих жен

13-летняя дочь Джоли и Питта готовится к смене пола

Обнародован «запрещенный» в СССР клип Пугачевой

Дима Коляденко сделал предложение Ирине Билык

В городе акция на сверхточные весы Grunhelm

Вот как я заработала на машину. Мой пошаговый метод

Жара возвращается: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:33

В понедельник, 1 июля на севере и востоке сухо, зато дождей и гроз стоит ждать в западных областях

ТОП-10 летних способов дополнительного заработка в Украине: на кошках и траве

Сегодня, 07:00

В жару хорошо платят строителям, уборщикам и помощникам в огороде

Что изменится для украинцев в июле: паспорта – дороже, пенсии – выше

Вчера, 07:07

Заработает новый закон о языке, а также начнется вступительная кампания

Пенсии снова растут: кому и сколько добавят с 1 июля

27 июня, 07:00

Кабмин обещает с 1 июля увеличить выплаты тем, кто полжизни отработал

21-летнюю девушку разорвали акулы на глазах у ее родных (фото)

Кому ждать обещанную прибавку к пенсии в июле

Эффектные жены украинских футболистов красуются в купальниках
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь