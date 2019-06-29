В ЕС запустили платформу для торговли с Ираном в обход санкций США

Об этом заявили Франция, Германия и Великобритания

Фото: AFP

Франция, Германия и Великобритания заявили о запуске платежной системы INSTEX, которая позволит проводить финансовые операции с Ираном в обход санкций США. Об этом сообщает внешнеполитическая служба ЕС.

О начале работы новой платформы стало известно во время переговоров в Вене по ядерной сделке с Ираном.

"Франция, Германия и Великобритания проинформировали участников о том, что INSTEX является оперативным и доступным для всех государств-членов ЕС и первые операции обрабатываются .... Они подтвердили, что некоторые страны-члены ЕС находятся в процессе присоединения к INSTEX как акционеров специального назначения, направленного на облегчение законного бизнеса с Ираном. Они также работают над открытием INSTEX для экономических операторов из третьих стран", – говорится в заявлении европейской службы.

Напомним, представитель Госдепа США заявил, что Иран должен прислушаться к мировому сообществу, которое призывает его вернуться к своим обязательствам по Совместному всеобъемлющему плану действий, в противном случае Тегеран столкнется с новыми санкциями.

В свою очередь в Иране считают, что новые американские санкции являются незаконными и свидетельствуют о продолжении враждебной политики Вашингтона в отношении Тегерана.

Также сообщалось, что ЕС глубоко сожалеет из-за восстановления санкций США против Ирана. Евросоюз активирует 7 августа блокирующий регламент, который защитит европейские компании от санкций США против Ирана.

О предыдущем конфликте Вашингтона и Ирана, связанном с атакой на два танкера в Оманском заливе, вы можете узнать в видеосюжете:

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