В ЕС заявили, что остановить распространение коронавируса невозможно

Глава Еврокомиссии заявила, что ЕС может противостоять шоку от коронавируса

Остановить распространение нового коронавируса по Европе невозможно. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен по время презентации пакета мер экономического реагирования на COVID-19, передает FXStreet.

"Остановить вирус невозможно, но необходимо замедлить его распространение", - сказала она.

"ЕС может противостоять шоку от коронавируса", – добавила глава Еврокомиссии.

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Ранее сообщалось, что Евросоюз создаст инвестиционный фонд на общую сумму 25 млрд евро, из которых 7,5 миллиарда евро будет выделено немедленно. Решение о выделении средств еще должны одобрить все страны-члены ЕС и Европарламент. В первую очередь средства будут выделяться для помощи системам здравоохранения и малому бизнесу, добавила глава Еврокомиссии.

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Отметим, председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард предупредила, что Европа столкнется с крупным экономическим шоком, сопоставимым с финансовым кризисом 2008 года, если страны ЕС не примут срочные меры в ответ на распространение коронавируса.

Ранее в Еврокомиссии заявляли, что стремительное распространение в Европе, и в Италии в частности, коронавирусной инфекции COVID-19 может привести к ограничению действия Шенгенского соглашения.

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