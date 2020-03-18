В ЕС заявили, что Россия распространяет фейки о коронавирусе

В то время как СБУ разоблачила провокаторов, распространявших фейки о коронавирусе, в Брюсселе сообщили, что с начала эпидемии COVID-19 соответствующие службы Еврокомиссии заметили рост потока дезинформации из-за пределов Европейского Союза, при этом значительная ее часть исходит из России, от провайдеров, расположенных на ее территории, или от источников, которые связаны с прокремлевскими силами. Об этом заявил официальный представитель ЕС Питер Стано, передает "Укринформ".

"С начала распространения COVID-19 мы отметили, что выросло количество дезинформации, открытой лжи и неправды. Европейская служба внешних действий имеет собственное подразделение, задача которого – проводить мониторинг и анализ такой пропаганды и дезинформации, поступающих из-за пределов ЕС, в том числе – от России, от провайдеров, которые расположены в России или каким-то образом связаны с прокремлевскими силами", – отметил он.

Стано отметил, что с начала кризиса, связанного с коронавирусом, Стратком ЕС, который тесно сотрудничает с другими европейскими институтами, включая Европейскую Комиссию, со странами-членами, а также с другими международными партнерами, такими как "Большая семерка", НАТО, Канада, интенсифицировал мониторинг и анализ информационных потоков, в частности, в социальных сетях, а также в традиционных СМИ.

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"Мы исследовали источник такой дезинформации и делали эти данные публичными, изобличая тех, кто генерирует или распространяет такую ложную информацию. Такие данные ежедневно обнародуются на специализированном веб-сайте EUvsDisinfo. Мы также в режиме реального времени делимся такими данными с другими институтами ЕС и странами-членами, в частности с использованием системы быстрого оповещения", - сказал представитель.

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"Вы знаете, каков официальный ответ России – они дистанцируют себя от таких событий, говорят, что это не они. Когда мы говорим об этой ложной информации или распространяемой дезинформации, в частности о коронавирусе, мы всегда указываем источник. Такой источник находится или в России, или его можно отследить в других изданиях, которые очевидно связаны сейчас или были в прошлом связаны с прокремлевскими силами", - добавил Стано.

Он отметил, что Россия не является единственным источником дезинформации, но это не меняет сути – если кто-то распространяет такую дезинформацию вокруг болезни, он всегда играет жизнями людей.

Ранее мы писали о том, что в России хотят использовать коронавирус для отмены всех санкций.

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