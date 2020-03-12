В ЕС жестко отреагировали на решение Трампа закрыть США для европейцев

Решение США о запрете на поездки было принято в одностороннем порядке, отметила Ляйен

Евросоюз осуждает одностороннее решение властей США о запрете на въезд европейцев в страну из-за вспышки коронавируса. Об этом говорится в совместном заявлении глав Евросовета и Еврокомиссии Шарля Мишеля и Урсулы фон дер Ляйен, распространенном в Брюсселе.

"Евросоюз не одобряет тот факт, что решение США о запрете на поездки было принято в одностороннем порядке и без консультаций", – отмечается в нем.

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Ранее агентство Reuters со ссылкой на европейского дипломата сообщило, что США не согласовывали и не координировали с ЕС введение с пятницы, 13 марта, запрет на въезд в страну иностранцев, прибывающих из европейских государств.

Кроме этого, ряд европейских послов в Вашингтоне в комментарии телеканалу CNN рассказали, что их никто не предупредил о столь жестких мерах.

Как известно, о запрете на въезд из ЕС объявил президент США Дональд Трамп, выступая с телеобращением к согражданам в связи с распространением в стране и мире нового коронавируса. Как пояснил глава вашингтонской администрации, исключения будут сделаны для американцев, которые проходят соответствующую проверку.

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