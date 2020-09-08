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В ЕС жестко ответили на спекуляции Лукашенко об отравлении Навального

8 сентября, 13:49

Денис Беспалов Денис Беспалов

Президенту Беларуси следует сосредоточиться на разрешении кризиса в стране

Евросоюз предпочитает верить немецким медикам, а не президенту Беларуси Александру Лукашенко, когда речь идет о ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает ТАСС.

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"Мы видели спекуляции Лукашенко и скорее поверим на слово медицинским специалистам, которые проводили анализы", – сказал он.

Представитель ЕС призвал Лукашенко сосредоточиться на разрешении кризиса в стране.

"Господин Лукашенко должен сосредоточиться на том, как взаимодействовать с белорусским народом и удовлетворять его демократические требования. В срочном порядке мы ожидаем, что белорусские власти прекратят политические преследования и вступят в инклюзивный национальный диалог при полном соблюдении демократических и основных прав белорусского народа", - добавил он.

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Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с премьером России Михаилом Мишустиным в Минске, заявил, что белорусская радиоэлектронная разведка якобы перехватила разговор между Варшавой и Берлином в котором речь шла о том, что отравление Навального – это фальсификация.

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В Сети появился и сам "разговор Меркель" об отравлении Алексея Навального. В нем два мужских голоса, говорящих по-английски, обсуждают вопрос, как "отбить охоту Путину совать нос в дела Беларуси". Его опубликовал приближенный к белорусскому диктатору Telegram-канал "Пул первого".

На топорное исполнение фальшивки указывает тот факт, что абоненты "Ник" в Берлине и "Майк" в Варшаве разговаривают слишком уж механически, чего нельзя было скрыть даже наложением российской озвучки на английский "оригинал".

Кроме того, собеседники слишком уж комплиментарно выражаются в адрес Лукашенко, называя его "крепким орешком" и сетуют, что силовики и чиновники якобы остаются ему верны.

Напомним, в ООН потребовали от России провести тщательное расследование покушения на Навального.

Видео: Пул первого
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Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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ЕС отравление Александр Лукашенко Алексей Навальный
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