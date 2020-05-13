В Эстонии начали строительство стены с Россией

Первый этап обойдется почти в 20 млн евро

В Эстонии департамент полиции и погранохраны Эстонии и фирмы Merko Ehitus и GRK Infra подписали договор о первом этапе строительства границы с Россией.

Первый этап обойдется почти в 20 млн евро и включает в себя создание инфраструктуры на отрезке эстонско-российской границы длиной 23,5 километров.

Об этом заявил портал телерадиовещания ERR.

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"Это как раз тот участок, через который больше всего ведутся контрабандистские дела. Там и больше всего нелегально пересекают границу", – заявил министр внутренних дел Март Хельме. Местами граница проходит по болотистым участкам, где также соорудят стену.

"Наши сотрудники и все сотрудники наших субподрядчиков должны будут работать так, чтобы ни при каких обстоятельствах не заступать на территорию России. Нарушать границу в ходе строительных работ нельзя, так что логистических проблем будет достаточно", – отметил председатель правления Merko Ehitus Eesti AS Иво Волков.

Работы на первом этапе планируется закончить в три года. Одновременно начнется подготовка к обустройству и других участков.

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Всего сухопутная граница с Россией пролегает на расстоянии 135 километров, из которых на болотистую местность приходится 101 км. Сухопутный участок предполагается обеспечить высокотехнологичной техникой, установить электронную охранную систему, здесь будут использоваться беспилотники, любое пересечение границы будет фиксироваться сенсорами.

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Будет завершено и строительство забора высотой 2,5 метра на протяжении около 90 километров. В Эстонии принято решение выделить на обустройство границы 130,5 млн евро.

Между Эстонией и Россией нет договора о границе. Он подписывался дважды, в 2005 и 2014 году, но до сих пор не ратифицирован.

Ранее сообщалось, что Пентагон на 3,8 млрд долларов урезает свои программы ради выделения финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

Видео: Reuters

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